Янукович пригласил студентов в кабинет и показал им План действий-2013

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это В.Янукович сделал по просьбе студентов.

В.Янукович продемонстрировал студентам документы, с которыми работает сейчас, в частности «Экономическую стратегию на 2013 год» и План действий на 2013 год, заключение по ним экспертов и профильных специалистов. "Эти документы - основа, которая будет заложена в государственную политику, в бюджет, который будет формироваться", - сказал он.

По словам главы государства, к работе над этими документами были привлечены лучшие специалисты государства - советники Президента, представители научных учреждений, профильных министерств и ведомств. "У нас система принятия коллегиальных решений", - отметил В.Янукович.

Говоря о своем рабочем графике, Президент сообщил, что начинает работать еще дома - в 8.00 он проводит первые встречи. Потом, по его словам, он продолжает работу в офисе на улице Банковой после того, как проходит «час пик» на дорогах, чтобы не создавать неудобства кортежем для киевлян, которые спешат на работу.

В.Янукович сообщил студентам, что обычно его рабочий день продолжается до 21.00, но и в выходные дни тоже приходится работать.

Президент Украины также рассказал студентам об организации специальной связи с Кабинетом министров, Верховной Радой и руководителями других государств. В.Янукович показал молодежным лидерам официальные символы главы государства: Знак (колар) Президента Украины, Гербовую печать Президента Украины и Президентскую Булаву.

Глава государства пожелал студентам не терять инициативы, энтузиазма и желания себя совершенствовать. "Насколько вы будете требовательными к самим себя, от этого будет зависеть ваше будущее. Прислушивайтесь к себе. Будет у вас такая привычка - будете достигать цели", - сказал он.

Представители студенческих молодежных организаций поблагодарили главу государства за общение, которое прошло в доброжелательной и теплой атмосфере, сообщили в пресс-службе. "Это, бесспорно, такой опыт, которым можно гордиться в течение всей своей жизни", - сказала студенческий ректор Житомирского государственного технологического университета Алла Сладковская.

"Самое большое мое впечатление - это неформальная и дружеская обстановка. Мы поговорили о проблемах, которые у нас есть, нашем виденье их решения. Ну и самое главнее - мы увидели "кухню" государственного управления на высшем уровне", - сказал председатель Студенческого парламента Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко Максим Макарчук.

Представитель Всеукраинской молодежной общественной организации "Союз украинского студенчества", председатель молодежной общественной организации "Ассоциация руководителей органов студенческого самоуправления Киева" Артем Никифоров считает, что В.Янукович находится "абсолютно на волне с молодежью, полностью в курсе всех процессов, которые происходят". "Конечно, мы не можем не быть поражены его осведомленностью относительно молодежных вопросов. Я думаю, что, сотрудничая в таком русле, мы действительно сможем осуществить что-то очень хорошее в Украине", - сказал А.Никифоров.