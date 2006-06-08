Янукович видит угрозу государственности

Лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет ситуацию в Украине политическим кризисом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он сказал отвечая на вопросы журналистов во время посещения аэрокосмического салона "АвиаСвитXXI" в Гостомеле Киевской области.

«Сегодня государственность в Украине находится под угрозой», – заявил В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что в Украине налицо дестабилизация и политический кризис.

Лидер Партии регионов считает, что сегодня некоторым политикам стоит умерить свои политические амбиции и думать о государстве и о людях. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, сегодня нужно объединить государство, создать органы государственной власти, наводить в стране порядок и заниматься экономикой, решением злободневных проблем. Он отметил, что никогда ни одному государству в мире не шла на пользу нестабильная политическая ситуация.