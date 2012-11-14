Министры, которые прошли в ВР, ждут, что им скажут «на бирже»

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, министр юстиции Александр Лавринович в интервью журналистам отметил, что он пока не ведет переговоров относительно возможности занятия им должности спикера парламента.

Говоря о том, где он будет работать - в Кабмине или в парламенте, - министр подчеркнул: «Как на бирже скажут. Я буду выбирать из того, что предложат».

В свою очередь первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, отвечая на этот же вопрос, сказала: «Будет видно».

Министр регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк также пока не определился с дальнейшим местом работы: «Есть Президент, если он скажет, что ты нужен тут – я буду работать министром. Скажет идти в Раду, там нужно – пойду туда».

Как сообщалось, из 18 членов Кабмин 8 избраны в Верховную Раду. Так, народными депутатами стали премьер-министр Николай Азаров, вице-премьеры Сергей Тигипко и Борис Колесников, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, министр образования Дмитрий Табачник, министр юстиции А.Лавринович, министр регионального развития А.Близнюк и министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога.

Кроме того, трое сотрудников Администрации Президента также должны определиться, где их место работы - это заместители главы АП Ирина Акимова и Станислав Скубашевский, а также советник по гуманитарным вопросам Анна Герман.