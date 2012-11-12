ВАСУ не увидел другого пути в Первомайске, чем перевыборы

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска кандидату в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» по округу № 132 (Первомайск Николаевской области) Аркадию Корнацкому относительно признания неправомерным решения ЦИК о невозможности установления результатов выборов в этом одномандатном округе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, коллегия судей во главе с судьей Масло И. В. постановила, что «постановление ЦИК от 5 ноября никоим образом не нарушает права истца и отвечает требованиям законодательства».

В свою очередь, представитель А.Корнацкого в суде Евгений Николенко отметил, что сторона истца не соглашается с выводами ВАСУ.

«Вся страна, все международные наблюдатели видели, что кандидат Корнацкий выиграл выборы. Эта победа решением суда у него была украдена», - сказал Е.Николенко.

«Сначала его результаты были подменены другими данными в системе, затем была попытка похищения и уничтожения избирательной документации, но я подчеркиваю, что нам удалось сохранить как оригиналы, так и копии первых экземпляров протоколов УИК, где четко была зафиксирована победа Корнацкого, и ЦИК должна была установить результаты выборов на основании настоящих документов», - отметил адвокат.

Е.Николенко также отметил, что А.Корнацкий собирается в ближайшее время обратиться в Европейский суд по правам человека относительно нарушения его права быть избранным.

Как сообщал УНИАН, оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования в округе № 132 в интересах провластного кандидата Виталия Травянко.

По данным оппозиции, кандидат А.Корнацкий опережает В.Травянко почти на 5 тысяч голосов.

Между тем, ЦИК 5 ноября приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 132.

6 ноября Верховная Рада рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в пяти одномандатных округах - № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев).

9 ноября Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить иск А.Корнацкого, в котором он просил отменить постановление ЦИК относительно невозможности установления итогов голосования в округе № 132.