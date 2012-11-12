МИД Канады: Выборы в Украине не оправдали надежд

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Джона Бэрда и министра международного сотрудничества Джулиана Фантино, сделанном 11 ноября.

«К сожалению, это последнее в серии нарушений на протяжении избирательной кампании, и это подтверждает информацию о том, что парламентские выборы в Украине не были на высоте законных демократических ожиданий украинского населения», - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Канады.

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Также Канада призывает избирательные органы и лидеров всех политических партий уважать волю миллионов украинцев, которые пытались реализовать свои демократические права и услышать их голоса, отданные за ту или иную партию, заявили министры.

"Канада будет продолжать внимательно следить за событиями в Украине и с нетерпением ожидает окончательных выводов, которые канадская миссия и миссий других независимых наблюдателей за выборами представят в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Канада отправила 500 наблюдателей для мониторинга за ходом выборов и решительно поддерживает народ Украины, который стремится построить страну на основе ценностей свободы, демократии, уважения прав человека и верховенства закона, отмечается в заявлении.