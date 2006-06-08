Морозу, оказывается, все понятно

Завтра представители блока «Наша Украина», Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины будут решать вопрос распределения должностей в пределах демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер СПУ Александр МОРОЗ после встречи с представителями “Нашей Украины” и БЮТ.

Он отметил, что на сегодня продолжается работа над согласованием программных принципов.

На вопрос УНИАН, достигнуты ли какие-то договоренности относительно должности председателя Верховной Рады Украины, А.МОРОЗ отметил: «Это вопрос настолько понятный, что мы еще к нему не подходили».

Он также сообщил, что сегодняшние переговоры между потенциальными участниками Коалиции демократических сил будут продолжаться до 20.00 – 22.00.