Пискун пугает крымских прокуроров своим мандатом

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Святослав ПИСКУН намерен проверить деятельность прокуратуры Крыма и правоохранительных органов относительно ситуации в Феодосии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в Симферополе.

По словам С.ПИСКУНА, если будет установлено, что правоохранительные органы не приняли соответствующих законных мер по отношению к иностранным военным, "незаконно пребывающим на территории Украины", будет рассмотрен вопрос об увольнении руководителей этих органов с занимаемых должностей.

"В соответствии с законом, гражданин, который без соответствующего разрешения пребывает на территории другого государства, должен быть депортирован с территории этой державы.", – отметил бывший генеральный прокурор. При этом С.ПИСКУН заявил, что в случае, если будет установлено их незаконное пребывание, иностранные граждане должны быть депортированы с территории Украины.

"Я уверен, что эта акция будет иметь очень большие негативные последствия для власти в Украины", – заявил С.ПИСКУН.

Он также сказал, что не располагает какими-либо выводами относительно работы правоохранителей и прокуратуры по ситуации в Феодосии. "А давно надо было услышать мнение прокуратуры по данному поводу", - убежден С.ПИСКУН.