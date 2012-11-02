Регионал: Коммунисты не имеют политического права участвовать в правительстве

Исходя из предвыборной риторики Коммунистической партии Украины, ее представители не имеют политического права участвовать в правительстве, а председатель Государственной таможенной службы Украины, коммунист Игорь Калетник должен подать в отставку и вместе со всей фракцией КПУ перейти в оппозицию.

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат от Партии регионов Дмитрий Святаш и отметил, что Компартия на свою предвыборную рекламу потратила более 100 миллионов долларов.

«Если учитывать их риторику, они не имеют политического права участвовать в правительстве. И все их выдвиженцы: господин Калетник должен уйти из правительства и перейти в оппозицию - это был бы нормальный политический шаг. Но, к сожалению, Коммунистическая партия Украины - это не партия, а бизнес-корпорация, с моей точки зрения, которая потратила больше всех денег на предвыборную компанию. Откуда у бедных коммунистов такие деньги? Где-то 100 миллионов долларов коммунисты потратили на предвыборную агитацию, а может и больше», - заявил Святаш.