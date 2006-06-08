Шуфрич: никакой драки с членами «Поры» не было

Первый заместитель председателя СДПУ(о), депутат Верховной Рады АРК Нестор ШУФРИЧ заявляет, что никакой стычки с членами партии «Пора» в Феодосии не было.

Как сказал корреспонденту УНИАН принимавший участие в антинатовском пикете Н.ШУФРИЧ, «мне ничего неизвестно о потасовке «Поры» с женщинами пенсионного возраста, но если члены этой партии жалуются на пенсионерок, якобы их побивших, то это некорректно и свидетельствует о несостоятельности членов партии».

Н.ШУФРИЧ назвал очередной «непродуманной провокацией» партии «Пора» их заявление по поводу стычки со сторонниками Партии регионов.