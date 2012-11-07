Председатель ЦИК: повторные выборы в январе были бы гораздо сложнее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шаповал заявил сегодня в интервью Первому национальному телеканалу.

"Если бы ЦИК приняла это решение (сейчас), мы должны были бы назначать выборы где-то на первую декаду января. Представьте себе первую декаду января и представьте себе условия финансирования избирательной кампании. В начале года всегда возникают сложности организационного характера, и потому это - дополнительная проблема, которую надо, по крайней мере, учитывать", - сказал В.Шаповал.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что повторные выборы народных депутатов по мажоритарной системе в пяти проблемных округах могут состояться не раньше марта.

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"Сроки назначения повторных выборов значительно больше, хотя бы по той причине, что Верховная Рада Украины седьмого созыва должна избрать руководство, сформировать комитеты и после того перейти к законотворческой работе. В результате законопроектной работы, думаю, что может быть принятие закона, который бы позволил и установил рамки проведения повторных выборов на основаниях, о которых ЦИК говорит далеко не первый день в отношении проблемных округов", - пояснил он.

В свою очередь член ЦИК Михаил Охендовский сегодня напомнил, что государственный бюджет Украины на 2012 год не предусматривает бюджетных назначений на проведение повторных выборов. "Надеемся, что соответствующие расходы будут учтены при рассмотрении Верховной Радой проекта бюджета на 2013 год", - сказал М.Охендовский. Однако, по его словам, Центральная избирательная комиссия еще не определяла объем финансовых ресурсов, которые необходимы для проведения повторных выборов.

"Размер расходов Центральной избирательной комиссии предстоит определить", - отметил член ЦИК.

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Справка УНИАН. 5 ноября ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223 и обратиться в Верховную Раду Украины относительно принятия ею решения о проведении повторных выборов в этих округах", - говорится в решении ЦИК.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, которым рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих 5 одномандатных округах.

Оппозиция не согласна с решением о проведении перевыборов и требует от ЦИК установить итоги выборов в проблемных округах по протоколам участковых избирательных комиссий.