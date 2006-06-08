Катеринчук отвергает обвинения СПУ

Представитель блока «Наша Украина», народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК отвергает обвинения Социалистической партии Украины в затягивании «Нашей Украиной» с созданием парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Н.КАТЕРИНЧУК напомнил, что требование взять перерыв до 14 июня в работе Верховной Рады было инициировано «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ.

«Поэтому обвинения в затягивании процессов неуместны», - заявил Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 7 июня по требованию фракций БЮТ, СПУ и “Нашей Украины” в работе ВР был объявлен перерыв до 14 июня.

Сегодня фракция СПУ распространила заявление, в котором обвинила “Нашу Украину” в затягивании процесса образования коалиции и предложила как один из возможных выходов из ситуации проведение досрочных выборов в парламент.