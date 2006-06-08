Регионы очень хотят в коалицию

Народный депутат Украины от Партии регионов Петр МЕЛЬНИК заявляет, что фракция ПР сделает «все возможное, чтобы была коалиция с нашим участием». Об этом он заявил в комментарии УНИАН в Симферополе.

При этом народный депутат назвал «Нашу Украину», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическую партию Украины «лебедью, раком и щукой», которые не смогут сформировать коалицию без Партии регионов, где «есть профессионалы».

«Без «регионов» в коалиции будущего у Украины нет. Я лично не вижу перспективы без «регионов», - заявил П.МЕЛЬНИК. - Все-таки мы сделаем все возможное, чтобы была коалиция с нашим участием».

П.МЕЛЬНИК также заявил, что «регионалы» ведут активные переговоры о создании межфракционной коалиции со всеми политическим силам, прошедшим в парламент Украины, однако договоренности о ее создании пока не достигнуты. «Мы всем предлагаем - и БЮТ, и СПУ, и "Нашей Украине", и коммунистам. Идет переговорный процесс, - отметил член парламентской фракции Партии регионов. - Нам надо коалицию создавать, а кто-то зачем-то оттягивает это дело непонятно куда!».