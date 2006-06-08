В Феодосии подрались ”Пора” и Партия регионов

Сегодня в Феодосии произошло столкновение между членами Гражданской партии «Пора» и Партии регионов.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь «Поры» Марьяна ПОЧТАР, около 50 членов крымской организации партии в Феодосии планировали провести акцию против срыва летнего сезона в Крыму, который может произойти в результате действий провокационных сил, проводящих уже несколько дней подряд показательные акции протеста.

Однако, когда активисты партии стали устанавливать свой пикет, представители Партии регионов набросились на них, выкрикивая ругательства, отбирая флаги «Поры» и транспаранты с надписями: «НАТО - друг, Россия – друг, и друзья нам все вокруг», «НАТО – гарантия безопасности Украины», «Уважаемые пикетирующие, не распугивайте туристов».

Член политсовета «Поры» Андрей ЮСОВ, который руководил проведением акции, сообщил, что работники правоохранительных органов, находившиеся неподалеку, никак не реагировали на беспорядок. «Вас мало – поэтому защищать мы вас не будем», - процитировал одного из милиционеров А.ЮСОВ. «Поэтому, учитывая все произошедшее, «Пора» будет требовать открытия уголовного дела по факту избиения членов «Поры» и бездеятельности правоохранительных органов», - заявил он.