Внеочередного заседания парламента не будет

Временный президиум Верховной Рады Украины пятого созыва сегодня на заседании не поддержал требование 176 народных депутатов о внеочередном созыве сессии Верховной Рады Украины в период до 14 июня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, за отклонение этого требования проголосовали три из пяти членов Временного президиума: Иван БОКИЙ (фракция Социалистической партии Украины), Николай КАТЕРИНЧУК (фракция «Наша Украина») и Александр ТУРЧИНОВ (фракция Блока Юлии Тимошенко). Соответственно, на проведении внеочередного заседания сессии настаивали Раиса БОГАТЫРЕВА (фракция Партии регионов) и Адам МАРТЫНЮК (фракция Коммунистической партии Украины), но их предложение не было поддержано.

И.БОКИЙ, Н.КАТЕРИНЧУК и А.ТУРЧИНОВ отмечали, что в своем решении руководствовались нормами законодательства, которое до избрания председателя Верховной Рады Украины не предусматривает условий для проведения внеочередного заседания сессии.

В частности, как объяснил руководитель Главного юридического управления ВР Михаил ТЕПЛЮК, пункт 8 статьи 19 Регламента Верховной Рады предусматривает, что в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады на мотивированное требование лиц, которые согласно Конституции Украины имеют право требовать созыва внеочередной сессии ВР, «председатель Верховной Рады Украины не позднее чем в трехдневный срок созывает дополнительное пленарное заседание Верховной Рады».

Из-за того, что до сих пор не избран председатель Верховной Рады Украины, отметил И.БОКИЙ, «мы не можем созвать внеочередное заседание, поскольку для этого нет юридических оснований».

Как сообщал УНИАН, на заседании Верховной Рады 25 мая по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ был объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций относительно создания коалиции.

7 июня по требованию этих же фракций в работе ВР также объявлен перерыв до 14 июня.

Фракции Партии регионов и КПУ инициируют проведение внеочередного заседания Верховной Рады.