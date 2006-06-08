Соцпартия видит один выход: перевыборы

Фракция Социалистической партии Украины обвиняет “Нашу Украину” в затягивании процесса образования коалиции и видит одним из возможных выходов из ситуации проведение досрочных выборов в парламент.

Об этом говорится в заявлении фракции СПУ, переданном УНИАН.

“Искусственное затягивание процесса формирования коалиции и блокирование избрания руководства Верховной Рады Украины является результатом закулисных политических игрищ. Фракция социалистов считает, что заявления отдельных представителей “Нашей Украины” о том, что причиной политического кризиса является “шантаж” со стороны СПУ – это откровенная дезинформация общества, попытка сорвать регламентный процесс избрания руководства парламента”, - сказано в документе.

По мнению членов фракции СПУ, “создается впечатление, что откровенно предвзятые заявления со стороны отдельных представителей “Нашей Украины” и ее пресс-службы преследуют цель спровоцировать конфликт между Социалистической партией и “Нашей Украиной”. Тем более, что ранее представители “НУ” отмечали последовательную и конструктивную роль СПУ в переговорах. Между тем, провокационные действия отдельных представителей “НУ” по отношению к социалистам подвергают сомнению провозглашенную Президентом Виктором ЮЩЕНКО поддержку инициатив по созданию демократической коалиции”.

“С самого начала переговорного процесса социалисты считали, что любые кадровые назначения должны стать не разменной монетой, а продолжением государственной политики. Более того, мы предлагали подписать соответствующий меморандум о принципах формирования коалиции еще 26 марта, до объявления итогов выборов. “Наша Украина” официально отказалась от ранее согласованного решения”, - отмечается в заявлении фракции Соцпартии.

В то же время, социалисты считают необходимым заметить, что “представители некоторых политических сил в последнее время неоднократно обращались к нам с предложением “отдать” должность спикера представителю СПУ в обмен на следующие обязательства: отказ партии от поддержки внеблокового статуса Украины; поддержку вступления Украины в НАТО; изменение позиции СПУ в земельном вопросе; отказ от критики ряда сомнительных операций госчиновников в нефтегазовой сфере, ревизии основополагающих принципов политреформы”. (“Между прочим, во время президентских выборов 2004 года эти программные положения СПУ не вызывали возражений у наших партнеров”), - отмечается в заявлении.

Фракция СПУ заявляет, что “упомянутые предложения были отвергнуты, поскольку мы свои идеологические убеждения на кресла не меняем. Социалисты считают, что именно этот отказ стал причиной конфликта, спровоцированного некоторыми представителями “Нашей Украины”, и надеются, что руководство “НУ” снимет надуманные причины несогласованностей, вредных для формирования демократической коалиции”.

Фракция социалистов убеждена, что “дальнейшая задержка процесса формирования коалиции и избрания руководства Верховной Рады наносит прямые потери интересам народа Украины и ставит на повестку дня вопрос о возможных досрочных выборах народных депутатов. Поскольку украинские политики демонстрируют неспособность договориться, мы должны дать народу право избрать такой парламент, который смог бы стать дееспособным. Перевыборы могли бы стать достойным ответом закулисной “спикериаде”. При этом мы понимаем затратность для бюджета такой кампании и негативные последствия несвоевременного формирования эффективно действующей власти”.