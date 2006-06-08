На выходные в Карпатах возможен снег

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В восточной части, Крыму и Приазовье дожди, ночью местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков, только ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных и местами в северных областях небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных областях и южной части 11-16°, днем 17-22°, на юге до 25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

10-11 июня - переменная облачность. 10 июня на Левобережье, в Крыму и западных областях кратковременные дожди, местами грозы, 11 июня в северных и восточных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, в западных областях местами 2-4° тепла, днем 17-22°; в южной части ночью 8-13°, днем 20-25°. На высокогорье Карпат дождь, ночью возможен мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

12-13 июня - в западных, Житомирской, Винницкой областях преимущественно без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь. Незначительное колебание температуры.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9°, днем 18-20°; по области ночью 5-10°, днем 17-22°.

10-11 июня - переменная облачность. Без существенных осадков, только утром и днем 11 июня местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

12-13 июня - местами небольшой дождь. Незначительное колебание температуры.