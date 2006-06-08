Началась встреча представителей БЮТ, Нашей Украины и Соцпартии

Началась встреча представителей Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, БЮТ представляют Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Николай ТОМЕНКО, «Нашу Украину» - Роман ЗВАРИЧ, Петр ПОРОШЕНКО и Анатолий КИНАХ, СПУ – Александр МОРОЗ, Иосиф ВИНСКИЙ и Василий ЦУШКО.

Перед встречей А.ТУРЧИНОВ отметил, что кадровые вопросы должны быть рассмотрены вместе с программными целями будущей коалиции.

Отвечая на вопрос, будет ли настаивать СПУ на том, чтобы должность председателя Верховной Рады Украины получили социалисты, А.МОРОЗ заметил, что в марте, после выборов «Наша Украина» отказалась от должности спикера ВР. По его словам, для социалистов важной является не столько сама должность, сколько вопрос баланса власти.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах-2006 первое место заняла Партия регионов, за которую проголосовала почти треть избирателей. Однако, переговоры о создании коалиции проводят три политические силы – Блок Юлии Тимошенко (второе место на выборах), “Наша Украина” (третье) и Социалистическая партия Украины (четвертое).

Соответственно, БЮТ претендует на должность премьер-министра, а должность председателя ВР предлагает отдать СПУ. В то же время “Наша Украина” настаивает, что по результатам выборов именно ее представитель должен возглавить парламент.

Из-за этих разногласий коалиция до сих пор не создана, а в работе новой ВР, которая не работала две недели, снова объявлен перерыв – до 14 июня.

7 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО порекомендовал участникам коалиционных переговоров при распределении сфер влияния руководствоваться результатами парламентских выборов.

телей Блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» и Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, БЮТ представляют Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ и Николай ТОМЕНКО, «Нашу Украину» - Роман ЗВАРИЧ, Петр ПОРОШЕНКО и Анатолий КИНАХ, СПУ – Александр МОРОЗ, Иосиф ВИНСКИЙ и Василий ЦУШКО.

Перед встречей А.ТУРЧИНОВ отметил, что кадровые вопросы должны быть рассмотрены вместе с программными целями будущей коалиции.

Отвечая на вопрос, будет ли настаивать СПУ на том, чтобы должность председателя Верховной Рады Украины получили социалисты, А.МОРОЗ заметил, что в марте, после выборов «Наша Украина» отказалась от должности спикера ВР. По его словам, для социалистов важной является не столько сама должность, сколько вопрос баланса власти.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах-2006 первое место заняла Партия регионов, за которую проголосовала почти треть избирателей. Однако, переговоры о создании коалиции проводят три политические силы – Блок Юлии Тимошенко (второе место на выборах), “Наша Украина” (третье) и Социалистическая партия Украины (четвертое).

Соответственно, БЮТ претендует на должность премьер-министра, а должность председателя ВР предлагает отдать СПУ. В то же время “Наша Украина” настаивает, что по результатам выборов именно ее представитель должен возглавить парламент.

Из-за этих разногласий коалиция до сих пор не создана, а в работе новой ВР, которая не работала две недели, снова объявлен перерыв – до 14 июня.

7 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО порекомендовал участникам коалиционных переговоров при распределении сфер влияния руководствоваться результатами парламентских выборов.