ЦИК приняла бумажные протоколы от 95 из 225 ОИК (список)

Как передает корреспондент УНИАН, в режиме заседания были объявлены результаты голосования в округах № № 142, 181, 219, 155, 112, 210, 222, 200, 90, 216, 139.

В частности, в избирательном округе № 142 (Арциз, Одесская область) Партию регионов поддержали 52,21% избирателей, "Батькивщину" - 10,11%, "УДАР" - 8,48%, КПУ - 19,86%, ВО "Свобода" - 0,78%. По мажоритарной системе победителем стал самовыдвиженец Антон Киссе - 39,06% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

В избирательном округе № 181 (Змиев, Харьковская область) Партию регионов поддержали 45,84% избирателей, "Батькивщину" - 14,07%, "УДАР" - 11,78%, КПУ - 18,76%, ВО "Свобода" - 3,58%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Евгений Мураев - 56,15% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

В избирательном округе № 219 (Киев, Святошинский район) Партию регионов поддержали 11,40% избирателей, "Батькивщину" - 32,24%, "УДАР" - 26,10%, КПУ - 6,90%, ВО "Свобода" - 16,51%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО "Батькивщина" Владимир Бондаренко - 44,20% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особых мнений.

В избирательном округе № 155 (Дубровица, Ривненская область) Партию регионов поддержали 26,20% избирателей, "Батькивщину" - 34,51%, "УДАР" - 15,18%, КПУ - 7,32%, ВО "Свобода" - 8,61%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Николай Сорока - 32,76% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

В избирательном округе № 112 (Рубежное, Луганская область) Партию регионов поддержали 59,55% избирателей, "Батькивщину" - 5%, "УДАР" - 3,26%, КПУ - 26,06%, ВО "Свобода" - 1, 01%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Юлий Иоффе - 46,8% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особых мнений.

В избирательном округе № 210 (Прилуки, Черниговская область) Партию регионов поддержали 18,32% избирателей, "Батькивщину" - 35,62%, "УДАР" - 11,71%, КПУ - 10,04%, ВО "Свобода" - 9,14%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал самовыдвиженец Николай Рудьковский - 34,22% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

В избирательном округе № 222 (Киев, Соломенский район) Партию регионов поддержали 14,03% избирателей, "Батькивщину" - 29,09%, "УДАР" - 26,90%, КПУ - 7,13%, ВО "Свобода "- 16,81%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель ВО "Батькивщина" Дмитрий Андриевский - 33,87% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без особых мнений.

В избирательном округе № 200 (Умань, Черкасская область) Партию регионов поддержали 22,69% избирателей, "Батькивщину" - 38,58%, "УДАР" - 14,62%, КПУ - 8,28%, ВО "Свобода" - 8,71%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Антон Яценко - 29,90% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

В избирательном округе № 90 (Белая Церковь, Киевская область) Партию регионов поддержали 13,40% избирателей, "Батькивщину" - 38,65%, "УДАР" - 17,60%, КПУ - 6,88%, ВО "Свобода" - 16,67%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал самовыдвиженец Виталий Чудновский - 34,18% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений. В свою очередь, представитель партии "Свобода" в ЦИК Олег Махницкий после объявления результатов этого протокола обратил внимание членов ЦИК на несоответствие внесенных в протокол данных с 40 участков, согласно которым большинство голосов получил именно представитель "Свободы" Александр Марченко.

В избирательном округе № 216 (Киев, Днепровский район) Партию регионов поддержали 12,34% избирателей, "Батькивщину" - 31,17%, "УДАР" - 27,47%, КПУ - 7,09%, ВО "Свобода" - 14,69%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стала представитель ВО "Батькивщина" Ксения Ляпина - 29,27% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан только председателем, заместителем председателя и тремя членами комиссии из состава в 18 человек. Другие члены пообещали подписать протокол после оформления отдельных мнений. Заместитель председателя комиссии также выразила особое мнение относительно составления протокола при отсутствии кворума. В связи с тем, что под протоколом подписались не все члены комиссии, а также тем, что еще продолжаются судебные процессы по проведению пересчета голосов, некоторые члены ЦИК предлагали отказать в принятии этого протокола. Однако после дискуссии этот протокол все же был принят для дальнейшей обработки.

В избирательном округе № 139 (Роздельная, Одесская область) Партию регионов поддержали 48,83% избирателей, "Батькивщину" - 13,56%, "УДАР" - 12,45%, КПУ - 17,15%, ВО "Свобода" - 2,64%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стала представитель Партии регионов Александр Пресман - 53,58% голосов избирателей. Протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без высказывания особых мнений.

Кроме того, ЦИК отправил на доработку до 5 ноября протокол ОИК № 26 (Днепропетровск).

Данные всех объявленных на заседании ЦИК протоколов совпадают с данными электронной системы "Выборы-2012".

Председатели ОИК также сообщали об отсутствии заявлений и жалоб, из-за которых можно было бы подвергнуть сомнению результаты выборов.

Таким образом, на 20.50 ЦИК принял бумажные протоколы от 95 из 225 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов.

Кроме того, ЦИК отправила для уточнения пять протоколов - округов № 41, 54, 55 и 108 до 3 ноября, ОИК № 26 - до 5 ноября.