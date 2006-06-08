Кушнарев в Феодосии проверяет, правильно ли питаются пикетчики

В Крым прибыла группа народных депутатов Украины от Партии регионов в составе более 20 человек во главе с заместетелем лидера парламентской фракции этой партии Евгением КУШНАРЕВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, Е.КУШНАРЕВ сообщил журналистам в аэропорту Симферополя, что основная цель визита – «прежде всего сказать огромное спасибо людям за то, что стали на защиту украинской Конституции, за то, что защищают суверенитет нашего государства». По его словам, депутаты хотят убедиться, что «власть не чинит никаких препятствий людям отстаивать свои права, и предупредить, что если в отношении людей, которые участвуют в пикетах, будут предприняты хоть какие-либо действия по ограничению их прав, не говоря уже о силовых действиях, виновные понесут жесточайшее наказание, и большие начальники рядовыми милиционерами не прикроются».

«Мы хотим посмотреть, есть ли у людей возможность питаться, отдыхать, получать медицинскую помощь в случае необходимости», – сказал Е.КУШНАРЕВ. Он отметил серьезность сложившейся ситуации и заверил людей во всесторонней поддержке от Партии регионов.

По словам депутата, из Симферопольского аэропорта делегация отправится в Феодосию, посетит порт, проведет митинг и пресс-конференцию и пообщается с людьми, после чего вернется в Симферополь.

«Мы хотим еще раз показать всю лживость украинской власти, которая в течение почти двух недель пыталась убедить Украину и мировую общественность в том, что к нам прибыли мирные строители со строительными грузами, а вчера Посольство США в Украине официально обнародовало список и перечень военной техники и вооружения, которые находятся в этих контейнерах – от пистолетов до ракетно-зенитных комплексов. Мы хотим добиться гарантии, что после того как мы добьемся пресечения этой военной интервенции на территорию Украины, в течение не более чем одного дня все это должно быть немедленно отсюда вывезено», – подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.

В состав делегации, в частности, вошли депутаты Валерий ГОРБАЛЬ, Святослав ПИСКУН, Василий КИСЕЛЕВ, Виталий ХОМУТЫННИК, Борис ДЕЙЧ, а также депутаты Верховной Рады Крыма Нестор ШУФРИЧ и Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 27 мая жители Феодосии заблокировали порт, куда зашел американский корабль. На борту корабля - спецтехника и оборудование, подготовленные для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона Военно-морских сил Украины. По информации ВМС, американцы намерены построить несколько ангаров для проживания участников международных учений «Си Бриз-2006», запланированных на июль-август.

7 июня начальник Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым Владимир ХОМЕНКО заявил, что правоохранительные органы намерены пресекать различные проявления нарушений общественного порядка пикетчиками в Феодосии. По его словам, возбуждено уголовное дело в отношении участников пикета по статье 293 Уголовного кодекса Украины (групповое нарушение охраны общественного порядка), а также составлено 27 административных протоколов, направленных на рассмотрение в суд.

По сообщению Посольства США в Украине, торговое грузовое судно “Эдвантидж” доставило в Феодосию 27 мая и выгрузило строительные материалы и оборудование для работ в Старом Крыму, в частности тяжелые строительные машины, такие как бульдозеры и грейдеры. В соответствии с требованиями американского государственного агентства по безопасности труда к маркировке некоторые из этих контейнеров были обозначены надписями “токсично”. В этих контейнерах содержались такие вещи, как запасные аккумуляторы для транспортных средств, масла и краски, то есть вещества, которые при правильном поведении не являются опасными. Но такая маркировка нужна, чтобы грузчики осторожно относились к содержанию контейнеров. Были привезены также несколько пустых контейнеров, которые планируется использовать для упаковки инструментов и материалов, которые американские строители собираются оставить украинским военным по окончании своего пребывания.

“Эдвантидж” также доставил материалы, которые должны использоваться на учениях “Си Бриз” или в связи с этими учениями, в том числе медицинские материалы для использования в учениях по медицинской неотложке, а также стрелковое оружие и легкие вооружения, включая минометы, дымовые шашки, осветительные ракеты, переносные ракетные комплексы, 50-мм пулемет, взрывные устройства, которые используются при подготовке флотских аквалангистов, и заряды к оружию. Такие вооружения обычно используются во время учений силами стран-участниц. Оружие будет строго контролироваться и использоваться лишь в связи с согласованными совместными учениями и с соблюдением правил безопасности.