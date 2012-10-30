Госдепартамент США обеспокоен тем, как были проведены выборы в Украине (дополненная)

Как сообщает «Голос Америки», в заявлении, сделанном представителем Госдепартамента Марком Тонером в понедельник, 29 октября, говорится, что воскресные парламентские выборы в Украине «представляли собой шаг назад от того прогресса, который наблюдался в ходе предыдущих парламентских выборов и выборов президента в 2010 году, ознаменовавших важный шаг, сделанный Украиной по направлению к демократии».

«Мы разделяем беспокойство, озвученное в предварительном отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента и Парламентской ассамблеи НАТО», – отметил М.Тонер.

Представитель Госдепартамента сообщил, что обеспокоенность в данном контексте, в частности, вызывают «использование правительственных ресурсов для того, чтобы поддержать близких власти кандидатов, вмешательство в возможность СМИ получать доступ к информации и преследования оппозиционных кандидатов».

«Несмотря на то, что день выборов прошел в целом мирно, – продолжил М.Тонер, – и за процессом следило большое количество местных и международных наблюдателей, мы обеспокоены сообщениями о подтасовках и фальсификациях в ходе голосования, несоответствием предварительных данных ЦИК и параллельного подсчета голосов, а также решением Центральной избирательной комиссии не обнародовать результаты с избирательных участков».

«Мы также хотим повторить: мы глубоко обеспокоены политически мотивированными приговорами оппозиционным лидерам, включая бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, которые не дали им возможности принять участие в прошедших выборах», – заявил М.Тонер.

Госдепартамент США еще раз призвал правительство Украины «прекратить выборочное преследование политических оппонентов».

«США будут продолжать поддерживать стремление украинского народа к жизни в процветающей, демократической Украине. Мы сожалеем о том, что эти выборы не продвинули Украину к достижению этой цели, однако мы остаемся привержены работе с Украиной в целях совершенствования демократических институтов, укрепления верховенства закона и продвижения необходимых экономических реформ», – резюмировал М.Тонер.