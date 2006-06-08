Представители ”Нашей Украины”, БЮТ и СПУ встретятся в полдень

Руководитель информационного департамента блока "Наша Украина" Татьяна МОКРИДИ сообщила, что представители Блока Юлии Тимошенко, "Нашей Украины" и Социалистической партии Украины должны встретиться в 12.00, сообщает "Украинская правда".

Она отметила, что совместное собрание народных депутатов фракций СПУ, БЮТ и “Нашей Украины”, которые предлагал вчера провести лидер Соцпартии Александр МОРОЗ, не состоится.

"Совместного собрания не будет. Пока договорились, что встретятся лидеры фракций, где и будет рассмотрено упомянутое предложение", - сказала Т.МОКРИДИ.

По ее словам, встреча запланирована на 12 час., однако кто примет в ней участие – лидеры Юлия ТИМОШЕНКО, А.МОРОЗ и Роман БЕССМЕРТНЫЙ или представители политических сил – пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 7 июня, по требованию фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ в работе Верховной Рады был объявлен перерыв до 14 июня.

А.МОРОЗ направил письмо Ю.ТИМОШЕНКО и Р.БЕССМЕРТНОМУ, в котором предложил провести совместное собрание народных депутатов фракций СПУ, БЮТ и “Нашей Украины” не позже 10.00 8 июня в сессионном зале парламента.