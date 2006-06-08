Шпаргалка для женщин: как пережить ЧМ-2006
Запретные и козырные фразы, рекомендованные психологом
Психолог центра по предупреждению насилия в семье и торговли людьми Киевского центра соцслужб Татьяна Ященко в интервью газете «Сегодня» предложила рекомендации для женщин, чьи мужья полностью поглощены Чемпионатом мира по футболу.
По мнению психолога, самый убойный вариант – на месяц уехать в отпуск (Чемпионат мира начинается 9 июня, последний матч – 9 июля). Дальше несколько серий советов.
Ищите выгоду
Если есть возможность – купите новый телевизор (маленький, на кухню) и с упоением смотрите все сериалы подряд.
Прекрасное время для шопинга. Никто не будет считать вам стоимость каждой безделушки.
У вас отпадает необходимость торчать вечером у плиты. Главное – закупить пива и орешков для мужа.
Длинные вечерние прогулки на свежем воздухе отлично укрепляют нервную систему.
Запрещенные фразы
- А в какой форме играют наши?
Это все равно, что задать такой вопрос во время атаки на войне. В какой форме наши – нужно знать, едва вскинете глаза на экран!
- Через 15 минут начинается «Не родись красивой».
Супруг этой фразы, в лучшем случае, просто никто не услышит.
- А сколько еще осталось до конца?
Матч продолжается 90 минут, два тайма по 45, между таймами 15 минут перерыва. Когда наступает стадия плейофф с 24 июня и до самого конца, 9 июня) – матчи могут затягиваться. Если игра начинается вничью, назначается дополнительное время - 30 минут. Если и оно заканчивается вничью – серия пенальти, длиться она минут 10-15. В время пенальти лучше вообще ничего не говорить.
- А вот это платье мне идет?
В лучшем случае супруг, не оборачиваясь, скажет: «Подойдет»
Козырные фразы
Во время игры с Тунисом:
- А Франсилеудо Сантос – как, прикрыли его наши? (это ведущий форвард сборной Туниса)
После начала любой игры сборной Украины:
- Кого Олег Владимирович поставил? (знание отчества нашего главного тренера будет явно одобрено).
Во время любого матча:
- Кто судит? Коллина, слышала, не приехал. (самый известный арбитр – знаете его, лысый такой, его не взяли на ЧМ по возрасту, состарился).
В любой момент (после 14 июня и до 23 июня)
- А какие расклады в нашей группе?
И просто слушайте.
Если вы опоздали на матч, порядок вопросов такой:
- Какой счет? Кто забил? А как вообще игра? и (если играет Украина) А что Шева?