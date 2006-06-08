Шпаргалка для женщин: как пережить ЧМ-2006

Психолог центра по предупреждению насилия в семье и торговли людьми Киевского центра соцслужб Татьяна Ященко в интервью газете «Сегодня» предложила рекомендации для женщин, чьи мужья полностью поглощены Чемпионатом мира по футболу.

По мнению психолога, самый убойный вариант – на месяц уехать в отпуск (Чемпионат мира начинается 9 июня, последний матч – 9 июля). Дальше несколько серий советов.

Ищите выгоду

Если есть возможность – купите новый телевизор (маленький, на кухню) и с упоением смотрите все сериалы подряд.

Прекрасное время для шопинга. Никто не будет считать вам стоимость каждой безделушки.

У вас отпадает необходимость торчать вечером у плиты. Главное – закупить пива и орешков для мужа.

Длинные вечерние прогулки на свежем воздухе отлично укрепляют нервную систему.

Запрещенные фразы

- А в какой форме играют наши?

Это все равно, что задать такой вопрос во время атаки на войне. В какой форме наши – нужно знать, едва вскинете глаза на экран!

- Через 15 минут начинается «Не родись красивой».

Супруг этой фразы, в лучшем случае, просто никто не услышит.

- А сколько еще осталось до конца?

Матч продолжается 90 минут, два тайма по 45, между таймами 15 минут перерыва. Когда наступает стадия плейофф с 24 июня и до самого конца, 9 июня) – матчи могут затягиваться. Если игра начинается вничью, назначается дополнительное время - 30 минут. Если и оно заканчивается вничью – серия пенальти, длиться она минут 10-15. В время пенальти лучше вообще ничего не говорить.

- А вот это платье мне идет?

В лучшем случае супруг, не оборачиваясь, скажет: «Подойдет»

Козырные фразы

Во время игры с Тунисом:

- А Франсилеудо Сантос – как, прикрыли его наши? (это ведущий форвард сборной Туниса)

После начала любой игры сборной Украины:

- Кого Олег Владимирович поставил? (знание отчества нашего главного тренера будет явно одобрено).

Во время любого матча:

- Кто судит? Коллина, слышала, не приехал. (самый известный арбитр – знаете его, лысый такой, его не взяли на ЧМ по возрасту, состарился).

В любой момент (после 14 июня и до 23 июня)

- А какие расклады в нашей группе?

И просто слушайте.

Если вы опоздали на матч, порядок вопросов такой:

- Какой счет? Кто забил? А как вообще игра? и (если играет Украина) А что Шева?