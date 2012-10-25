Дональд Трамп выпишет чек на $5 млн, если Обама покажет свой аттестат

Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом году Трамп уже добивался от Обамы обнародования его свидетельства о рождении. Белый дом в итоге согласился на это и, тем самым, положил конец спекуляциям в СМИ и маргинальных политических кругах относительно легитимности избрания Обамы президентом.

По американским законам, главой государства может стать только человек, родившийся на территории США. Некоторые издания и политики публично высказывали сомнения в том, что Обама американец, оспаривая справки о месте его рождения и заявляя, что он кениец. Поводом для спекуляций служил тот факт, что отец президента был выходцем из Кении.

"Это чек, который я очень хотел бы подписать... Президент Обама - наименее открытый президент в истории страны. Если он обнародует документы, то, тем самым, закроет вопрос, вызывавший злость со стороны многих американцев", - заявил Трамп.

Миллиардер не пояснил, что именно он хочет выяснить, однако сообщил, что крайний срок для выполнения его условий - 5 часов вечера 31 октября. Чек он пообещал выписать в течение часа после обнародования документов.

В ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа, старший советник Белого дома Дэвид Плафф сказал: "Задайте этот вопрос в Бостоне. Поскольку Дональд Трамп - главный спонсор Митта Ромни, то за все, что Трамп говорит, отвечает Ромни".

Трамп, ранее не исключавший своего участия в президентских выборах, в феврале 2012 года объявил, что поддержит в борьбе за высший государственный пост конкурента Обамы, экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни.