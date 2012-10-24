Янукович призывает украинцев отличать «трепачей» от профессионалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил сегодня во время встречи с трудовым коллективом ПАО «Одесский кабельный завод».

«Потому что почему-то некоторые политики думают, что можно красивыми словами заменить конкретные дела. Вы должны отличать трепачей от людей, которые имеют высокий уровень профессионализма, которые уже кое-что сделали в своей жизни. По тем же критериям, по которым оцениваете начальника или мастера цеха, нужно давать оценку и политикам в масштабах страны», - сказал он.

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В то же время глава государства отметил, что в предвыборный период не имеет «права агитировать за какую-то политическую силу», но хотел бы услышать мнение производственников о нынешней ситуации в государстве.

В.Янукович также выразил удовлетворение по поводу того, что в последнее время «удалось преодолеть определенные недоразумения, которые были во взаимоотношениях между руководством Одесской облгосадминистрации и мэрии Одессы, что, конечно, пошло на пользу общему делу».