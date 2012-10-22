Азаров призывает украинцев выбрать «хороших депутатов, а не болтунов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе посещения в Киеве клиники «Охматдет».

По словам Н.Азарова, в законе о выборах народных депутатов закреплено представительство регионов путем выборов в одномандатных округах.

Как отметил Н.Азаров, если ранее парламент был безликим, то теперь в Верховной Раде будут представлены не только политические партии, но и регионы страны.

«В новом составе Верховной Рады каждый регион страны будет представлен своим депутатом. По сути дела, каких депутатов люди выберут, так они и будут представлять их интересы. Выберут хорошего депутата - значит, он хорошо будет отстаивать их интересы, выберут болтуна – значит, будет болтать. И в соответствии с его болтологией будет развиваться регион. Поэтому нельзя ошибиться», - заявил премьер.