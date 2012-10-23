Завтра можно будет посмотреть сайт, где будут показывать выборы
Завтра состоится презентация веб-портала, с помощью которого можно будет наблюдать за ходом голосование на выборах.
24 октября в 11:30 состоится официальная презентация веб-портала www.vybory2012.gov.ua, на котором в день выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года можно будет наблюдать в режиме on-line за голосованием на избирательных участках.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.
В мероприятии примут участие непосредственные исполнители проекта – специалисты компании "Ситроникс - Информационные технологии" в Украине и представители компаний-партнеров.
Презентация состоится в большом зале Киевской областной государственной администрации (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж).
Аккредитация на мероприятие продлится до 10:00 24 октября по телефонам: 256-82-80, 256-81-72.