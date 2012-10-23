Тимошенко до сих пор не понимает, где она будет голосовать

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая проходит курс лечения в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, обратилась с письменным заявлением к руководителям больницы и колонии с просьбой обеспечить реализацию ее права проголосовать на парламентских выборах 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщил журналистам адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

По его словам, заявление подано на имя главного врача ЦКБ «Укрзализныци» Михаила Афанасьева и начальника Качановской исправительной колонии Игоря Колпащикова.

«Юлия Владимировна сегодня обратилась с заявлением о том, чтобы обеспечили ее право голосовать на выборах. До сих пор так и непонятно, по крайней мере для нее, где она будет голосовать. Никаких сообщений, никаких приглашений ей не поступало. И нет никакой четкой информации, где она будет реализовывать свое право на голосование на данных выборах», - сказал А.Плахотнюк.

Адвокат подчеркнул, что защита Ю.Тимошенко также не имеет официальной информации, где экс-премьер будет голосовать.