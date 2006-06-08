Журналист выиграл суд у Президента Украины

Журналист правозащитного издания "Права человека" Юрий ЧУМАК через суд выиграл у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 3 гривни 40 копеек.

Как сообщает “5 канал”, суд признал неправомерной бездеятельность В.ЮЩЕНКО в том, что он своевременно не ответил журналисту на просьбу предоставить названия и исходящие данные документов, на которых действующий и предыдущий Президенты поставили гриф "Не для печати". Суд обязал выплатить из государственного бюджета 3 гривни 40 копеек. Именно такую сумму указал в иске журналист. Однако представитель масс-медиа не доволен таким исходом дела и намерен подавать иск в Апелляционный суд, поскольку все же хочет получить названия закрытых документов.