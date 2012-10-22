Азаров хотел бы вновь воспитывать студентов в стройотрядах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями молодежных общественных организаций.

«В ближайшее время мы будем отмечать, не знаю как активно, 50-летие со дня образования стройотрядов. Можно по-разному относиться, некоторые скажут: вот принудиловка, но скажут только те, кто не знал, как это происходило. А я был свидетелем, на моих глазах все это происходило», - сказал Н.Азаров.

По его словам, «попасть в хороший стройотряд было очень трудно, и туда попадали только самые проверенные, самые надежные ребята».

Также премьер отметил, что за лето в стройотрядах можно было заработать сумму, приблизительно равную годовой стипендии тех лет.

Н.Азаров заявил, что ему интересно, пошла бы молодежь в такие стройотряды и, в частности, заметил, что в некоторых местах есть недостаток строителей.

«Мне одна студентка на Facebook говорит, что вы нас все призываете работать, а жить то когда. Мы в молодости немного по-другому рассуждали, что мы должны в молодости создать фундамент, а, создав этот фундамент, тогда и будет жить интересно. А если в молодости прогуляешь, прокукарекаешь, как есть в басне: лето красное пропела, оглянуться не успела. Вот так и жизнь проходит, откровенно говоря, достаточно быстро», - отметил Н.Азаров.