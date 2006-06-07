Избран председатель Запорожского облсовета

Председателем Запорожского областного совета избран представитель Партии регионов Александр НЕФЕДОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на втором пленарном заседании первой сессии Запорожского облсовета пятого созыва за его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 118 присутствовавших в зале.

А.НЕФЕДОВУ 47 лет, по профессии новый глава Запорожского облсовета – инженер. До последнего времени работал в зарегистрированном в Веселовском районе Запорожской области ООО «БИАНТ».

Единственным конкурентом А.НЕФЕДОВА в борьбе за пост председателя Запорожского областного совета был представитель Блока Натальи Витренко 36-летний Владимир ЧЕРНЕЛЮХ, за которого отдали свои голоса 44 депутата Запорожского облсовета.

2 присутствовавших в зале депутата не поддержали ни одну из кандидатур.