УПЦ МП: Священников-политагитаторов должно наказывать государство

Священнослужителей, которыеагитируют своих прихожан поддержать того или иного кандидата в народные депутаты должно наказывать государство, ведь агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях.

Так считает председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко, которого цитирует 5 канал.

«Меня уже несколько дней спрашивают - как вы будете наказывать, тех, кто нарушает. А вот давайте посмотрим - агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях - это как с правилами дорожного движения: если священник на дороге, то он водитель, если он нарушил правила дорожного движения, то его наказывают. Вот если священника накажут по закону - церковь на это обратит внимание», - заявил Георгий Коваленко.