УПЦ МП: Священников-политагитаторов должно наказывать государство

09:46, 19 октября 2012
Политика
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В церкви открещиваются от ответственности за незаконные действия своих подчиненных.

Георгий Коваленко ставит государство выше Бога?

Священнослужителей, которыеагитируют своих прихожан поддержать того или иного кандидата в народные депутаты должно наказывать государство, ведь агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях.

Так считает председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко, которого цитирует 5 канал.

«Меня уже несколько дней спрашивают - как вы будете наказывать, тех, кто нарушает. А вот давайте посмотрим - агитация религиозными организациями и деятелями запрещена законом о свободе совести и религиозных организациях - это как с правилами дорожного движения: если священник на дороге, то он водитель, если он нарушил правила дорожного движения, то его наказывают. Вот если священника накажут по закону - церковь на это обратит внимание», - заявил Георгий Коваленко.

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