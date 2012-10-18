Власенко требует от Пшонки найти и наказать авторов «видео Тимошенко»

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко требует от Генеральной прокуратуры Украины привлечь к ответственности виновных в сливе в Интернет видеозаписи из якобы палаты экс-премьера в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя появление в Интернете указанного видеоролика.

«С юридической точки зрения это прямое преступление. Я еще вчера обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины относительно возбуждения уголовного дела», - сказал С.Власенко.

По его словам, виновные в распространении видеозаписи нарушили статью 365 Уголовного кодекса Украины.

«Если вас интересует мое личное мнение, я считаю, что поскольку видеонаблюдение установлено незаконно, то это означает, как минимум, превышение власти или служебных полномочий, нанесшее значительный вред интересам лица. Это знаменитая статья 365 Уголовного кодекса Украины», - отметил он.

С.Власенко также подчеркнул, что по этому поводу жалоба Ю.Тимошенко в Европейский суд по правам человека будет дополнена. По его мнению, произошло нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека (нарушение права на частную жизнь).

«Это является прямым нарушением не только норм этики, морали, а это и нарушение юридических норм и принципов, в частности речь идет о нарушении статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека. Конечно, наша жалоба в Европейский суд будет дополнена этой ситуацией», - подчеркнул С.Власенко.

Защитник отметил, что экс-начальник Качановской колонии Иван Первушкин письмом, которое сейчас есть в открытом доступе, уведомил суд о том, что в больничной палате Ю.Тимошенко и в помещении, где она принимает процедуры, видеозапись не ведется. «Есть письмо, правда, еще за подписью Первушкина, что никакая видеосъемка не ведется. Причем письмо о больнице, не то письмо, которое было о Качановской колонии», - подчеркнул С.Власенко. Он отметил, что Ю.Тимошенко «возмущена тем аморальным видео, которое было несколько дней назад размещено в сети Интернет». «Разместив такое видео, власть просто перешла все возможные нравственные красные черты», - сказал защитник. По его словам, вчера Ю.Тимошенко предприняла законную попытку связаться с защитником, однако ей такая возможность предоставлена не была. «По этому поводу ею было подано 14 письменных заявлений о том, что она требует права на телефонный звонок защитнику. До двух часов ночи ей рассказывали разные сказки, но она не получила никакой возможности пообщаться со мной. Никто не предпринимал попытки меня найти, никто меня не набирал. И Тимошенко не получила возможности, как любой заключенный в Украине, позвонить защитнику в тот момент, когда есть юридическая ситуация, которая критическая с точки зрения нарушения права», - подчеркнул С.Власенко.

Защитник также отметил, что после консультаций с немецкими врачами завтра проведет пресс-конференцию по поводу обнародованного видео.

«Ответы на все вопросы относительно видео и позиции Юлии Тимошенко по этому видео будут предоставлены завтра во время пресс-конференции в 12.00 на улице Туровской. Поверьте, там будет интересно. Действительно я не могу этого (ответить на уточняющие вопросы относительно видео – УНИАН) сделать до консультаций с немцами», - сказал С.Власенко.