Власенко рассказал, как его вынудили снять брюки в больнице Тимошенко

Об этом сообщил сам Сергей Власенко на пресс-конференции в Харькове.

«Сегодня во время визита в больницу меня вынудили снять брюки, потому что у них звонила рамка», - цитирует Власенко «Харьков. Комментарии».

«Думаю, видео у них есть, пусть обнародуют», - добавил он.

Сергей Власенко также сообщил журналистам, что вчера Тимошенко подала 14 заявлений, требуя дать ей возможность связаться с защитником.

«Вчера, после просмотра этого видео (размещенного в интернете 16 октября - УНИАН) , Тимошенко пыталась связаться со мной, пользуясь своим законным правом. По этому поводу она подала 14 заявлений, требуя дать ей возможность связаться с защитником. До 2 часов ночи ей рассказывали какие-то сказки, но пообщаться со мной она так и не смогла. Никто не пытался меня найти, никто не звонил», - рассказал Власенко.

