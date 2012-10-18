КИУ огорчил кандидатов: подкуп избирателей может не сработать

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

Он констатировал, что на нынешних парламентских выборах подкуп избирателей будет очень распространенным явлением. "Подкуп избирателей, по нашему анализу, является самой большой проблемой выборов, он будет массовым", - считает А.Черненко.

В то же время, по словам А.Черненко, эта «грязная» технология работает только тогда, когда деньги разносит только один кандидат в округе.

"Сейчас, особенно в Киеве, в одном и том же округе разносят деньги несколько кандидатов, и люди уже запутались: за кого они взяли деньги, а за кого нужно голосовать", - сказал А.Черненко.