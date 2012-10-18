Литвин поддерживает идею молитвенных завтраков в ВР

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.Литвин сказал, обращаясь с приветственным словом к участникам молитвенного завтрака «Миссия христиан в современном мире: «Обязанность, Служение, Любовь», который состоялся в парламенте сегодня.

«Молиться сердцем, умом и духом от украинских политиков требует время, государство и народ. Три краеугольных слова, которые вынесены в заглавие молитвенного завтрака, - «Обязанность, Служение, Любовь» - разве это не самый лучший указатель для человека, христианина, политика в вере, в жизни, в семье, в государственной и общественной деятельности? Тем более в дни, когда предвыборные общения с людьми требуют особой правды, откровенности, неравнодушия, отречения от лицемерия и прекращения того, что сейчас происходит в Украине - ярмарки политического лицемерия», - сказал В.Литвин.

В.Литвин также обратил внимание на то, что нынешняя избирательная кампания «выстраивается в основном и преимущественно на ненависти». «У ненависти не может быть веры - это аксиома. В ненависти не рождаются дети. И я очень хотел бы, чтобы сегодня наш голос был услышан всеми, кто причастен к политической кампании», - отметил он.

В молитвенном завтраке приняли участие народные депутаты Украины, парламентарии зарубежных стран, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.