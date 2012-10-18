СМИ: Европейские волонтеры уезжают из Украины не по своей воле

Как сообщает «КоммерсантЪ – Украина», вчера страну срочно покинул первый волонтер, получивший предписание о незаконном пребывании.

В Европейском Союзе надеются, что украинская власть решит эту проблему. Волонтеры же отмечают, что ситуация дошла до крайности, хотя для ее разрешения достаточно одного постановления Кабинета министров.

О критической ситуации с деятельностью волонтеров, приезжающих в Украину из ЕС для бесплатной работы в социальных программах, "Ъ" сообщили представители организаций, работающих в этой области.

"Украина является единственной страной в сфере деятельности Европейской волонтерской службы, где мы не можем зарегистрировать ребят", - сказала информационный представитель программы ЕС "Молодежь в действии" Оксана Бондарь.

Причиной сложностей являются вступившие в силу весной изменения в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", в соответствии с которыми миграционная служба требует от них письмо "государственного органа, ответственного за выполнение волонтерских программ, или волонтерской организации". Однако парламент не учел, что в Украине нет органа, отвечающего за работу волонтеров, а также нет юридической возможности зарегистрировать организацию в качестве волонтерской, отмечает газета.

Первое время миграционная служба соглашалась регистрировать волонтеров без предъявления справки несуществующего органа на основании дипломатической ноты Представительства ЕС, однако летом перешла к дословному исполнению закона. "У нас попросту отказываются принимать документы, а если принимают - через месяц возвращают с отказом", - заявила координатор проектов Донецкого молодежного дебатного центра Ольга Собченко.

Волонтеры, получившие отказ в регистрации, должны покинуть страну в течение месяца. Вчера истек срок для первого из них - шведа Акселя Нордфельда. Он занимался социальной работой с молодежью окраинных районов Донецка, в частности планировал создание детской музыкальной группы.

"Мы знаем об этой проблеме и надеемся, что скоро удастся найти ее решение совместно с украинскими властями", - заявил "Ъ" пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

В МИДе, который является контактным органом Представительства ЕС в правительстве, не признают существования проблемы. "В начале года после смены нашей визовой политики были нарекания, но мы исправили все недочеты. Если бы действительно были сложности, то поступали бы и жалобы, а их последние полгода не наблюдалось", - сказал "Ъ" заместитель министра Андрей Олефиров, курирующий департамент консульской службы.

В организациях, принимающих волонтеров, подчеркивают, что сегодняшний порядок тормозит реализацию социальных проектов в связи с необходимостью временного выезда европейцев из страны. При этом молодые люди, приезжающие в Украину для неоплачиваемой работы, сталкиваются с рядом ограничений.

"В начале лета мне пришлось вернуться в Польшу на похороны бабушки. На границе мне сообщили, что я не смогу заехать обратно. Мне пришлось ждать 90 дней в Польше", - рассказал поляк Петр Веселовский (работает в Донецке с детьми дошкольного возраста).

"Некоторые европейские волонтерские организации уже пишут на своих сайтах: просим украинских коллег нас не беспокоить. В Европе знают, с какими проблемами сталкиваются их представители, направленные в нашу страну", - посетовала О.Бондарь.