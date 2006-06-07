Ющенко намекает, что спикер должен быть от ”Нашей Украины”
Если исходить из результатов выборов
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендует участникам коалиционных переговоров при распределении сфер влияния руководствоваться результатами парламентских выборов.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам в Гааге после встречи с премьер-министром Нидерландов Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ.
«Это лучшая демонстрация уважения к воле людей и лучший принцип распределения должностей в правительстве и парламенте», – цитирует слова Президента пресс-служба.
«По моему мнению, этот принцип был нарушен», – отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что на сегодняшний день распределение сфер политического влияния остается самым сложным вопросом коалиционных переговоров.
Президент также отметил, что в соответствии с Конституцией и законами Украины значительная часть кадровых назначений принадлежит к компетенции главы государства. «Во время переговоров это частично не было учтено, что нарушает продуктивность и результативность диалога», – сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время, Президент считает, что отмеченные трудности не заблокируют переговорный процесс. По его словам, во время вчерашней встречи с лидерами политических сил – участниц коалиционных переговоров удалось «снять значительную часть разногласий». В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что представители БЮТ и СПУ настроены на продолжение конструктивного диалога для согласования тех спорных позиций, которые еще остаются.
Президент сообщил, что по возвращении в Киев планирует еще раз встретиться с лидерами политических сил – участниц будущей коалиции и публично выразить свою позицию что касается урегулирования вопроса ее создания.
Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах-2006 первое место заняла Партия регионов, за которую проголосовала почти треть избирателей. Однако переговоры о создании коалиции проводят три политические силы – Блок Юлии Тимошенко (второе место на выборах), “Наша Украина” (третье) и Социалистическая партия Украины (четвертое).
Соответственно, БЮТ претендует на должность премьер-министра, а должность Председателя ВР предлагает отдать СПУ. В то же время «Наша Украина» настаивает, что, по результатами выборов, именно ее представитель должен возглавить парламент.
Из-за этих разногласий коалиции до сих пор не создана, а в работе новой ВР, которая не работала две недели, вновь объявлен перерыв – до 14 июня.