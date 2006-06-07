Ющенко намекает, что спикер должен быть от ”Нашей Украины”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рекомендует участникам коалиционных переговоров при распределении сфер влияния руководствоваться результатами парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью журналистам в Гааге после встречи с премьер-министром Нидерландов Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ.

«Это лучшая демонстрация уважения к воле людей и лучший принцип распределения должностей в правительстве и парламенте», – цитирует слова Президента пресс-служба.

«По моему мнению, этот принцип был нарушен», – отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что на сегодняшний день распределение сфер политического влияния остается самым сложным вопросом коалиционных переговоров.

Президент также отметил, что в соответствии с Конституцией и законами Украины значительная часть кадровых назначений принадлежит к компетенции главы государства. «Во время переговоров это частично не было учтено, что нарушает продуктивность и результативность диалога», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, Президент считает, что отмеченные трудности не заблокируют переговорный процесс. По его словам, во время вчерашней встречи с лидерами политических сил – участниц коалиционных переговоров удалось «снять значительную часть разногласий». В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что представители БЮТ и СПУ настроены на продолжение конструктивного диалога для согласования тех спорных позиций, которые еще остаются.

Президент сообщил, что по возвращении в Киев планирует еще раз встретиться с лидерами политических сил – участниц будущей коалиции и публично выразить свою позицию что касается урегулирования вопроса ее создания.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах-2006 первое место заняла Партия регионов, за которую проголосовала почти треть избирателей. Однако переговоры о создании коалиции проводят три политические силы – Блок Юлии Тимошенко (второе место на выборах), “Наша Украина” (третье) и Социалистическая партия Украины (четвертое).

Соответственно, БЮТ претендует на должность премьер-министра, а должность Председателя ВР предлагает отдать СПУ. В то же время «Наша Украина» настаивает, что, по результатами выборов, именно ее представитель должен возглавить парламент.

Из-за этих разногласий коалиции до сих пор не создана, а в работе новой ВР, которая не работала две недели, вновь объявлен перерыв – до 14 июня.