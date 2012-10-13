Колобов: Миссия МВФ может приехать в Украину еще до выборов

Об этом в интервью изданию «Зеркало недели. Украина»(№ 36) сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов.

По его словам, по итогам визита украинской делегации в Вашингтон, который состоялся в середине сентября, на переговорах с МВФ удалось достичь определенного прогресса.

«Руководство МВФ признало, что они видят прогресс и готовы прислать миссию в любое время - до выборов или после. Насколько я знаю, сейчас Нацбанк ведет переговоры, чтобы миссия фонда приехала прямо накануне выборов. И чтобы ее эксперты на месте увидели, что мы ведем очень ответственную политику и готовы к сотрудничеству», - сказал он

По словам Ю.Колобова, три месяца назад, когда украинская делегация приезжала выступать перед советом директоров по консультациям четвертой статьи, в Фонде не верили правительству, что удастся привлечь средства на внешних рынках, удержать дефицит, не наращивать капитальные вложения и т.д. В МВФ также считали, что правительство будем вынуждено пойти на непокрытую эмиссию в связи с выборами, и не сможет вести сдержанную монетарную политику.

Однако последняя поездка в СЩА, заметил Ю.Колобов, была позитивной: «В итоге мы опровергли все эти тезисы… Мы доказали, что можем вести диалог полноценных партнеров. Результаты, я думаю, мы все скоро ощутим и увидим».

Кроме того, министр финансов заявил, что Кабмин будет продолжать добиваться от МВФ возможности соотнести вопрос повышения тарифов на газ для населения с реформой в энергетической отрасли.

«Наша позиция такова: вопрос повышения тарифов очень социально чувствительный для наших граждан. И наше население в большинстве своем пока не может оплачивать рыночную цену. Тем более ту, которую мы сейчас платим – самую высокую в Европе.

Поэтому мы очень активно сейчас работаем, чтобы значительно снизить этот рыночный уровень газовых цен за счет собственных усилий, возможностей и ресурсов. Мы рассказали коллегам из МВФ, что уже сделано по наращиванию внутренней добычи, энергоэффективности, альтернативным источникам (в частности, сейчас работаем над проектом замещения в промышленности газа угольной пылью). Мы показали, что вопрос не стоит на месте, и нашли понимание. Поэтому я считаю, что когда миссия МВФ прибудет в Киев, мы продолжим эти вопросы обсуждать и добиваться возможности соотнести вопрос повышения тарифов с идущими у нас сейчас процессами реформирования энергетической отрасли в перспективе до пяти лет. До того времени, когда мы уже сможем собственной добычей закрывать потребление населением газа», - сказал Ю.Колобов.

С другой стороны, заметил он, это в корне неправильно, что бюджет должен компенсировать «Нафтогазу» и ту часть разницы в тарифах, которую недоплачивают состоятельные граждане, потребляющие газ как раз в наибольших объемах. И в этом случае должна работать система адресной помощи малообеспеченным гражданам: они могут и должны получать компенсации и субсидии как по коммунальным тарифам, так и по ценам на газ.

«Но бедные уж точно не должны платить за богатых. По этому поводу у нас тоже есть взаимопонимание с представителями Фонда», - сказал Ю.Колобов.

Источник:

http://news.dt.ua/ECONOMICS/mvf_pomyakshiv_svoyu_pozitsiyu_v_pitanni_pidvischennya_tarifiv_na_gaz_v_ukrayini-110326.html

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд дол. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд дол.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Премьер-министр Украины Николай Азаров недавно заявил, что Украина продолжит программу сотрудничества с МВФ, если это будет способствовать развитию национальной экономики.

4 октября первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что власть Украины намерена выполнить требования МВФ относительно приведения тарифов на газ для населения к экономически обоснованным.

При этом он добавил, что пока не определен способ и сроки реализации этих намерений.

«У нас не стоит вопрос повышения цен на газ. У нас стоит вопрос о приведении тарифов к себестоимости и экономически обоснованному уровню. Это очень важное задание. Но мы прекрасно понимаем, что, с другой стороны, стоит вопрос социального обеспечения населения. Задача правительства сделать это так, чтобы население не пострадало. Правительство внимательно относится к пожеланию МВФ, те задания, которые стоят в рамках программы, должны быть реализованы. Вопрос в способе их реализации и сроках», - сказал В.Хорошковский.