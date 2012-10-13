«Батьківщина» проведет съезд в закрытом режиме

Об этом УНИАН сообщил источник в «Батьківщині», добавив, что начало съезда запланировано на 10.00 утра.

По его словам, журналистов на съезд не пригласят, поскольку он будет проходить в закрытом режиме.

Собеседник агентства также сообщил, что народные депутаты, которые не являются делегатами съезда, должны в понедельник отбыть в Харьков, где будет проходить очередное судебное заседание по делу лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

В то же время собеседник агентства не уточнил, удалось ли «Батьківщині» и партии «УДАР Виталия Кличко» согласовать кандидатуры мажоритарщиков, и будут ли приниматься какие-то решения по этому поводу.

По данным УНИАН, съезд партии «УДАР» также должен состояться, но запланирован на воскресенье, 14 октября.