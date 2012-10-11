Гузар: пролезть в Раду он пролезет, но потом отвечать перед Богом

Об этом участник Инициативной группы «Первого декабря», кардинал Любомир Гузар сказал в интервью изданию «Обозреватель».

Как сообщили УНИАН в Инициативе «Первого декабря», по словам Л.Гузара, «быть свободным значит быть ответственным. Вот идут выборы. А люди продаются, и продаются легко, легко идут на то, чтобы положить себе в карман какие-то лишние пару гривен и забрать пару килограммов чего-то съедобного... Но думают ли они о том, что при этом продают свою свободу?.. Я думаю, что многие люди хотят быть свободными, но свобода – то очень большое понятие, и не исключительно политическое. Быть свободным, понимать свое человеческое достоинство во всей полноте и пытаться жить согласно с этим – это большая задача. Есть люди, которые действительно этого желают и идут к этому. Но нужно отличать их от тех, кто хочет не свободы, а произвола, то есть возможности делать все, что заблагорассудится». По словам Л.Гузара, «быть богатым не является злом, не является грехом, но богатство требует человеческой зрелости, потому что быть богатым и свободным – это не такое простое дело».

По его мнению, сами политики не хотят, чтобы в Украине были свободные люди. «Для настоящей свободы людей еще нужно воспитывать. А наша сегодняшняя трагедия в том, что такого воспитания нет, потому что свобода не дается просто так, за нее еще нужно бороться и свою собственную лень преодолевать. Политики не увлечены тем, чтобы воспитывать свободных людей. Скорее, они хотят того, чтобы люди им не мешали. Потому что их мышление таково: если я богатый - мне все можно», - отмечает кардинал.

По словам Л.Гузара, быть избранным значит не только хорошо зарабатывать, но и служить людям.

«В первую очередь, пусть люди подумают над тем, что это значит – быть избранным. Не только хорошо зарабатывать, но и служить людям. Нет, мы не должны жалеть хорошей зарплаты нашим депутатам – пусть будут хорошо оплачиваемыми, но пусть стопроцентно оправдывают те деньги, которые они получили. Сколько мы уже имеем тех законов… Я все смеюсь над тем, как меняли время – три раза туда и обратно. Это один поразительный пример, а есть и много других, когда законы делаются без надлежащего труда… Пусть каждый очень хорошо думает, потому что пролезть в Раду он пролезет, но потом придется отвечать. И не перед людьми, а перед Богом», - сказал кардинал.

В то же время Л.Гузар призывает: «Те же, кто должен избирать, также пусть думают. Люди бы избирали значительно ответственнее, если бы сами лучше работали. Если бы хорошо понимали себя самих и то, чем является возможность развивать при помощи выборов свою государственность, свое общество. Почему так много фальсификаций на выборах? Потому что люди не задумываются над определенными вещами. А если бы все подошли к выборам серьезно и честно, все выглядело бы иначе. Но для этого нужно начать очень серьезно думать. О себе, о других, об ответственности перед Богом. Тогда наши выборы будут лучше, чем иногда. Это вполне возможно. Нужно только этого очень хотеть и делать это».