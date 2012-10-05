Суд отказал ПР в требовании прекратить выпуск популярнейшей газеты Ровно

Дело касалось статьи «УДАР Виталия Кличко: «Суд - прислуга Партии регионов», опубликованной 27 сентября в рубрике «Политическая агитация» кандидатом от УДАРа, пишет Радио Свобода.

Во время заседания выяснилось, что эмоциональный тон статьи продиктован предыдущими решениями административного суда Ровно, который обязал партию «УДАР» демонтировать поврежденный билборд.

Автор статьи предполагает, что «регионалы» сфальсифицировали доказательства по делу о порче билбордов Виталия Кличко - вероятно, сами их повредили, а предыдущий суд этого умышленно не заметил. На стороне ответчиков как третья сторона выступили представители «Батькивщины», «Свободы», «Нашей Украины» и кандидата-мажоритарщика Виктора Матчука. Эти свидетели считают вероятно прекращения выхода популярной в Ровно газеты существенным уменьшением шансов донести избирателям программы кандидатов.

Уполномоченный Партии регионов Владимир Демчук прислал в редакцию «Рівне вечірнє» письмо с требованием предоставить место для опровержения, однако не добавил текст самого опровержения. Газетчики настаивают на законности публикации. В случае недостоверности представленных фактов ответственность должен нести автор - участник избирательного процесса, утверждает редакция. После исследования доказательств суд констатировал, что установление достоверности представленных сведений относится к компетенции гражданского судопроизводства, засим требования Партии регионов не могут быть удовлетворены. Кроме того, газета не является надлежащим ответчиком по этому делу.