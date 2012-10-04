Хорошковский исключает газовый кризис этой зимой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Ялте.

«Я думаю, что в ближайшую зиму и в ближайшее время никаких кризисов не будет, потому что мы существуем в рамках подписанных соглашений. Я уверен, что эта зима пройдет спокойно», - сказал он.

В.Хорошковский также исключил возможные проблемы с транзитом российского газа в Европу.

«У ЕС я также не вижу никаких проблем в тех вопросах, которые могут возникнуть между Украиной и Российской Федерацией», - подчеркнул В.Хорошковский.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2012 года сократила транзит российского газа до 56,163 млрд куб. м, что на 22% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.