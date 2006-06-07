Перерыв взяли, чтобы вопросы ”обсудить тщательно” - представитель БЮТ Олийнык

Народный депутат Украины, член фракции Блока Юлии Тимошенко Святослав ОЛИЙНЫК заявляет, что перерыв в работе парламента необходим, чтобы «тщательным образом выписать абсолютно все позиции деятельности» коалиции «Нашей Украины», СПУ и БЮТ.

В интервью УНИАН С.ОЛИЙНЫК отметил, что вопрос о создании демократической коалиции с участием фракций БЮТ, «Наша Украина» и СПУ «уже решен окончательно». Однако, отметил депутат, поскольку подобный конституционный процесс в стране происходит впервые, то необходимо «тщательным образом выписать абсолютно все позиции деятельности этой коалиции». С.ОЛИЙНЫК подчеркнул, что от этого будет зависеть, будет ли в дальнейшем работа органов власти консолидированной, которая будет отвечать коалиционным договоренностям.

По словам члена фракции БЮТ, «к этому времени абсолютно четко согласованы принципиальные вопросы, в частности, принципы внутренней и внешней политики, программа деятельности Кабинета Министров Украины и регламент работы парламентской коалиции». По словам С.ОЛИЙНЫКА, есть некоторые несогласованности в вопросе политической ответственности, но это не является приоритетным вопросом в переговорном процессе.

Депутат еще раз отметил, что поскольку нет опыта создания парламентской коалиции в Украине, поэтому политические силы берут перерывы для ведения переговорного процесса, чтобы вопросы были обсуждены детально и окончательно решены, чтобы коалиция в дальнейшем работала эффективно.

Как сообщал УНИАН, на заседании Верховной Рады Украины 25 мая по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ был объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций по созданию коалиции.

Сегодня, 7 июня, по требованию фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ в работе ВР тоже объявлен перерыв до 14 июня.