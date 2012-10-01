Третьяков считает своим главным конкурентом застройщика Парцхаладзе
Оппозиционный депутат Александр Третьяков считает, что его соперник на выборах проводит кампанию при полной поддержке со стороны власти.
Александр Третьяков считает своим главным конкурентом на парламентских выборах по мажоритарному округу №218 (объединяет части Святошинского и Оболонского районов Киева) самовыдвиженца Льва Парцхаладзе. Об этом он заявил в интервью газете «Аргументы и факты в Украине».
Отвечая на вопрос журналистов о том, кого он считает главным конкурентом на выборах, Александр Третьяков, в частности, сказал: «Безусловно, застройщика Парцхаладзе, который связан с властью. И хотя он позиционирует себя в качестве самовыдвиженца, очевидно, что при этом работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны властей».
Политик заявил также, что его соперник на выборах проводит кампанию «при полной поддержке главы Святошинской райгосадминистрации Рюмшина, который, по сообщениям СМИ, даже принимает участие в агитационных мероприятиях Парцхаладзе».
Народный депутат отметил, что анализ последних событий в округе говорит о том, что властью уже запущен сценарий фальсификаций. Тем не менее, он выразил уверенность в своей победе, так как считает, что его поддержка среди людей намного больше, чем у конкурента.
Александр Третьяков также полностью исключил свое политическое сотрудничество в будущем парламенте с партией власти.
Напомним, что ранее депутат заявлял о том, что члены окружных комиссий, связанные с властью, намеренно совершают большое количество нарушений, чтобы в случае проигрыша провластного кандидата иметь правовые основания для опротестования результатов выборов.