Сразу семь кандидатов снялись с выборов в округе № 31

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

От борьбы за депутатский мандат отказались сразу семеро кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 31 (г. Кривой рог, Днепропетровская область) – Олег Голюк, Игорь Гуцало, Григорий Кулешов, Олег Левков, Павел Мазур, Валерий Мальцев и Сергей Сазонов. В дальнейшей избирательной гонке на этом округе остаются 9 из 16 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, первый заместитель городского председателя Кривого Рога Константин Павлов.

Кроме того ЦИК отменила регистрацию сразу пяти кандидатов в народные депутаты, которые баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 138 (пгт Ширяево, Одесская область) – Александра Бельцева, Андрея Перемана, Виталия Петрусенко, Андрея Слайковского и Николая Черемховского. Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 6 из 11 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, председатель правления ПАО "Місто Банк" Иван Фурсин.

От дальнейшей избирательной борьбы также отказался самовыдвиженец Владимир Лищук, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 36 (г. Павлоград, Днепропетровская область). В дальнейшей предвыборной гонкке будут принимать участие 8 из 9 зарегистрированных ранее кандидатов.

Отменена также регистрация кандидата в депутаты Романа Байбуза, который баллотировался в округе № 34 (пгт Царичанка, Днепропетровская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 8 из 9 зарегистрированных ранее кандидатов.

ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Виталия Хорешко, который баллотировался в округе № 26 (Днепропетровск). Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 7 из 8 зарегистрированных ранее кандидатов.

От предвыборной борьбы также отказался самовыдвиженец Александр Василевич, который баллотировался в округе № 140 (г. Беляевка, Одесская область).

Теперь в этом округе остается 13 из 15 зарегистрированных ранее кандидатов.

Отменена также регистрация выдвиженца партии "Возрождение" Олега Дякевича, который баллотировался в округе № 97 (г. Бровары, Киевская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 33 из 34 зарегистрированных ранее кандидатов.

ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты, выдвиженца партии "Справедливая Украина" Сергея Албова, который баллотировался в округе № 128 (г. Николаев). Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 13 из 15 зарегистрированных ранее кандидатов.

От предвыборной борьбы также отказалась выдвиженец партии "Солидарность женщин Украины" Юлия Багатыр, которая баллотировалась в округе № 98 (г. Яготин, Киевская область). Теперь в этом округе остается 28 из 31 зарегистрированного ранее кандидата.

Согласно решениям ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 29 сентября из избирательной кампании выбыл 91 кандидат в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 88 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжает 3 041 кандидат.