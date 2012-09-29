Сразу семь кандидатов снялись с выборов в округе № 31
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию еще 19 кандидатов в депутаты, которые баллотировались в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании собственных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.
От борьбы за депутатский мандат отказались сразу семеро кандидатов в народные депутаты, которые баллотировались путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 31 (г. Кривой рог, Днепропетровская область) – Олег Голюк, Игорь Гуцало, Григорий Кулешов, Олег Левков, Павел Мазур, Валерий Мальцев и Сергей Сазонов. В дальнейшей избирательной гонке на этом округе остаются 9 из 16 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, первый заместитель городского председателя Кривого Рога Константин Павлов.
Кроме того ЦИК отменила регистрацию сразу пяти кандидатов в народные депутаты, которые баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 138 (пгт Ширяево, Одесская область) – Александра Бельцева, Андрея Перемана, Виталия Петрусенко, Андрея Слайковского и Николая Черемховского. Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 6 из 11 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, председатель правления ПАО "Місто Банк" Иван Фурсин.
От дальнейшей избирательной борьбы также отказался самовыдвиженец Владимир Лищук, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 36 (г. Павлоград, Днепропетровская область). В дальнейшей предвыборной гонкке будут принимать участие 8 из 9 зарегистрированных ранее кандидатов.
Отменена также регистрация кандидата в депутаты Романа Байбуза, который баллотировался в округе № 34 (пгт Царичанка, Днепропетровская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 8 из 9 зарегистрированных ранее кандидатов.
ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты Виталия Хорешко, который баллотировался в округе № 26 (Днепропетровск). Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 7 из 8 зарегистрированных ранее кандидатов.
От предвыборной борьбы также отказался самовыдвиженец Александр Василевич, который баллотировался в округе № 140 (г. Беляевка, Одесская область).
Теперь в этом округе остается 13 из 15 зарегистрированных ранее кандидатов.
Отменена также регистрация выдвиженца партии "Возрождение" Олега Дякевича, который баллотировался в округе № 97 (г. Бровары, Киевская область). Борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 33 из 34 зарегистрированных ранее кандидатов.
ЦИК отменила регистрацию кандидата в депутаты, выдвиженца партии "Справедливая Украина" Сергея Албова, который баллотировался в округе № 128 (г. Николаев). Дальнейшую борьбу за депутатский мандат в этом округе будут продолжать 13 из 15 зарегистрированных ранее кандидатов.
От предвыборной борьбы также отказалась выдвиженец партии "Солидарность женщин Украины" Юлия Багатыр, которая баллотировалась в округе № 98 (г. Яготин, Киевская область). Теперь в этом округе остается 28 из 31 зарегистрированного ранее кандидата.
Согласно решениям ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих одномандатных избирательных округах.
Таким образом, по состоянию на 29 сентября из избирательной кампании выбыл 91 кандидат в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 88 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжает 3 041 кандидат.