Тюремщики говорят, что соратники Тимошенко хотели провести совещание в ее палате

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПтС, добавив, что А.Яценюк, А.Турчинов и Г.Немыря уже покинули больницу.

В частности, по данным ГПтС, представители оппозиции пытались повредить двери, нанося по ним удары руками и ногами. На просьбы сотрудников пенитенциарной службы и медицинского персонала ЦКБ не нарушать покой в больнице, они не реагировали.

Осужденная Ю.Тимошенко, в свою очередь, отказывалась находиться в палате, и заявляла о своих намерениях постоянно находиться в коридоре, отметили в пенитенциарной службе.

Кроме того, осужденная также угрожала сотрудникам ГПтС в случае, если ей не позволят провести партийное совещание в больнице, отказаться от всех реабилитационных процедур и выполнения рекомендаций немецких врачей, говорится в сообщении.

В связи с этим ГПтС Украины «считает необходимым проинформировать общественность об этих провокациях, чтобы избежать очередных неправдивых заявлений в наш адрес от народных депутатов БЮТ».

Как напомнили в пенитенциарной службе, сегодня руководство Качановской исправительной колонии Харьковской области (№54) не предоставило разрешение А.Яценюку, А.Турчинову и Г.Немыре на свидание с Ю.Тимошенко. Самой Ю.Тимошенко были разъяснены причины такого отказа со ссылкой на требования нормативной базы.

В частности, согласно разъяснению ГПтС, на основании действующей нормативно-правовой базы, предоставление свиданий с осужденными, которые проходят курс лечения в стационарных условиях, на период лечения приостанавливается. Право на общение с осужденными имеют лишь адвокаты и медицинский персонал.

Также в ГПтС указывают, что в соответствии с рекомендациями немецких врачей клиники "Шарите", значительное количество встреч негативно влияет на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, в связи с чем врачи рекомендовали максимально ограничить количество встреч на время пребывания осужденной в стационарном заведении, и сосредоточиться именно на реабилитационном процессе.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявил, что экс-премьер в знак протеста против недопуска к ней соратников легла на пол перед своей палатой.

«В знак протеста с происходящим, сейчас Юлия Владимировна лежит на полу перед входом в ее палату, и отказывается совершать какие-либо действия до тех пор, пока не будут выполнены ее законные требования относительно допуска к ней на краткосрочное свидание тех людей, о которых она говорила. Пол бетонный», - подчеркнул С.Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко собирается лежать на полу до тех пор, пока к ней не допустят лидеров Объединенной позиции Александра Турчинова, Арсения Яценюка и Григория Немырю.