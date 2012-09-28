Социологи говорят, что Наша Украина может пройти в парламент

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования общественного мнения населения Украины, проведенного компанией DEFgroup в период с 5 до 15 сентября 2012 года.

В частности, установили социологи, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы четыре политических силы.

Лидером является Партия регионов, рейтинг которой составляет 23,2% среди всех респондентов и 27,5% среди тех, кто примет участие в голосовании.

ВО "Батькивщина" отстает от ПР на 6-7% с рейтингом 16,5% среди всех респондентов и 21,5% среди тех, кто примет участие в выборах.

На третьем месте - партия "УДАР Виталия Кличко" с рейтингом 10,5% и 12,0%, соответственно.

Коммунистическая партия Украины набирает на сегодняшний день 8,3% и 10,2%, соответственно.

ВО "Свобода", партия Наталии Королевской "Украина - Вперед!" и партия "Наша Украина" имеют 4,2%, 3,6% и 3,0%, соответственно (среди всех респондентов), и 5,1%, 4,3% и 3,6% - среди тех, кто примет участие в голосовании, отмечается в сообщении.

При этом, готовность прийти на выборы народных депутатов, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, согласно данным исследования, выразили около 70% респондентов. В то же время 16% респондентов отметили, что не будут принимать участия в голосовании и еще 15% на сегодняшний день не определились.

Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины. Опрошенные респонденты представляют взрослое население Украины старше 18 лет. Объем выборки составлял 2200 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,5%.