МИД гордится запретом на въезд Жириновского

Решение правоохранительных органов Украины о запрете въезда на территорию страны вице-спикеру Государственной думы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ соответствует международной практике. Об этом заявил первый заместитель иностранных дел Украины Антон БУТЕЙКО сегодня на брифинге в МИД.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «все структуры начинают работать так, как этого требует достоинство Украинского государства». «Те люди, которые едут к нам в гости, – мы их будем искренне принимать. А те, кто едет плевать на наш стол, - должны выбрасываться из этого государства. И пусть они это помнят», - сказал А.БУТЕЙКО.

Первый замминистра иностранных дел подчеркнул, что принятое решение соответствует нормам международной практики.

Как сообщал УНИАН, Украина временно запретила въезд на свою территорию вице-спикеру Госдумы РФ Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ и еще нескольким гражданам РФ. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками В.ЖИРИНОВСКОГО, направленными на разрушение целостности государства Украины.