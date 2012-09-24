Фесенко: Нужно избежать «войны» между Объединенной оппозицией и УДАРом

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

«Такая политическая война, безусловно, будет в интересах Партии регионов», - сказал он.

Политолог отметил, что определенное снижение рейтинга Объединенной оппозиции является следствием роста рейтинга «УДАРа». Однако, по его мнению, это не должно стать поводом для начала политической войны между ними.

«Обе политических силы должны думать о том, чтобы достичь договоренности в мажоритарных округах, а также о том, чтобы наладить сотрудничество в будущей Верховной Раде», - сказал он.

В.Фесенко также отметил, что считает фаворитами парламентских выборов Партию регионов и Объединенную оппозицию, которая, несмотря на проблемы с рейтингами, остается одним из главных фаворитов.

«На третьем месте уверенно идет партия «УДАР», которая является одним из фаворитов парламентских выборов, рейтинг которой уверенно растет», - сказал В.Фесенко.

Позитивную динамику рейтинга он отмечает и у Коммунистической партии Украины, которая сейчас занимает четвертое место. По словам В.Фесенко, КПУ, как и «УДАР», уверенно преодолевает пятипроцентный избирательный барьер.

«Шансы на преодоление пятипроцентного избирательного барьера также имеют партия «Свобода» и партия Наталии Королевской «Украина - Вперед!», - считает В.Фесенко.