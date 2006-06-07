Сколько денег ”отмоет” СКМ до конца года

«Систем Кэпитал Менеджмент» намерена в этом году инвестировать более 600 млн. долл. в развитие производства предприятий “Метинвест Холдинга”. Об этом заявил генеральный директор «СКМ» Олег ПОПОВ 6 мая в ходе презентации компании "Метинвест Холдинг", которая будет осуществлять стратегическое управление горно-металлургическими активами «СКМ».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, значительную часть инвестиций планируется направить на снижение энергоемкости производства на металлургических предприятиях холдинга.

О.ПОПОВ подчеркнул, что горно-металлургическое направление является ключевым в деятельности «СКМ». «Метинвест Холдинг» создан для повышения эффективности управления нашими активами в ГМК, обеспечения их инвестиционной привлекательности, а также для увеличения доходов и снижения рисков.

"Метинвест Холдинг" возглавил Игорь СЫРЫЙ, ранее занимавший должность старшего менеджера горно-металлургического направления Компании СКМ. Как сообщил И.СЫРЫЙ, сегодня предприятия холдинга производят более 8 млн. тонн стали в год, 5,4 млн. тонн кокса и 16 млн. тонн железорудного сырья. “В 2008 году мы намерены приблизиться к показателю в 10 млн. тонн стали в год”, - сказал И.СЫРЫЙ.

Директор дивизиона стали и проката “Метинвест Холдинга” Игорь КОРЫТЬКО заявил, что предприятия холдинга готовы к возможному повышению цены на газ. «СКМ» уже не первый год работает над внедрением энергоэффективных технологий”, - сказал он. Предприятия, входящие в дивизион угля и кокса «Метинвест Холдинга», способны обеспечить потребности металлургических предприятий холдинга в пылеугольном топливе.

Справка УНИАН. ООО «Метинвест Холдинг» - компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент». Зарегистрирована 2 февраля 2006 года. В группу компаний "Метинвест Холдинг" вошли 17 отраслевых предприятий, объединенных общим собственником, единой стратегией, маркетингом, кадровой политикой, финансовым и инвестиционным планированием, а также системой сбыта продукции и закупок сырья. Предприятия холдинга разделены на три дивизиона: Дивизион угля и кокса («Краснодонуголь», Авдеевский коксохимический завод); Горнорудный дивизион (СевГОК, ЦентрГОК, Докучаевский флюсодоломитный комбинат, Новотроицкое рудоуправление, Криворожский центральный рудоремонтный завод, Кривбассвзрывпром); Дивизион стали и проката (МК «Азовсталь», Ferriera Valsider, ЕМЗ и Метален, Харцызский трубный завод, Leman Commodities).

80% в уставном фонде компании «Метинвест» принадлежит ЗАО «СКМ», еще 20% - компании “MetInvest BV” (Голландия).

ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (г. Донецк), крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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